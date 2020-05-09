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75 лет Великой Победы
2020-05-09T12:42
https://ria.ru/20200509/1571206814.html
Киевляне несут цветы к памятникам в честь Дня Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571209075_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_3964d67b3526dd114f0368ec8db59310.jpg
РИА Новости

Киевляне несут цветы к памятникам в честь Дня Победы

11:58 09.05.2020 (обновлено: 12:42 09.05.2020)
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КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Киевляне, несмотря на запрет посещать парки в связи с карантином из-за коронавируса, несут цветы к памятникам в честь Дня Победы, полиция усиленно охраняет общественный порядок, передаёт корреспондент РИА Новости.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что массовых мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы на Украине не будет из-за угрозы распространения коронавируса, местным властям поручено индивидуально поздравить ветеранов. Парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что решение кабмина не проводить официальные торжества в День Победы - это проявление неуважения к ветеранам и памяти о подвигах своего народа.
Как передает корреспондент РИА Новости, жители Киева возлагают цветы к Вечному огню в парке Славы. Квартал, в котором находится парк, оцеплен полицией, улицы перекрыты металлическими ограждениями. Правоохранители проверяют сумки на наличие запрещённых предметов у всех, кто желает пройти к парку. При этом они следят, чтобы граждане придерживались дистанции в 1,5-2 метра, введенной из-за пандемии коронавируса, и не носили запрещённую на Украине символику советского союза.
Периодически возле памятников проводится дезинфекция. Недалеко от парка дежурят пожарные машины, несколько отрядов конной полиции, а в самом парке - медики Красного креста. В парк пропускают не более 10 человек за раз.
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Цветы к Вечному Огню возложили, в частности, депутаты Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, Юрий Бойко, Виктор Медведчук. Кроме того венок к памятнику принесли представители Киево-Печерской лавры вефракционный депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский.
В Мариинском парке, где находится могила и памятник генералу Николаю Ватутину, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял освобождение города, дежурят полицейские, сотрудники полиции диалога, а также кинологи с собаками. Входы в парк опечатаны лентой, однако это не мешает гражданам, в том числе политикам, заходить в парк и возлагать цветы.
Ранее памятник Ватутину неоднократно обливали краской. В октябре 2018 года несколько десятков националистов пытались его снести, однако им помешали сотрудники полиции. В ноябре 2019 года на этом же памятнике появилась надпись "Враг".
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Новый глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович ранее заявил, что памятник генералу Ватутину в Киеве не может быть снесен, поскольку это не просто памятник, а место его захоронения. По этой же причине данного монумента нет в списке на декоммунизацию.
В годы Великой Отечественной войны Ватутин возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Верховной рады Украины в центре Киева.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыКиевУкраинаВ мире
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