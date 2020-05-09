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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-09T11:55
https://ria.ru/20200509/1571206633.html
Сирийские военные за сутки разминировали 1,6 гектара территории страны
https://cdn22.img.ria.ru/images/155779/82/1557798263_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_db1beb074f6ca21368f478310ef67bd1.jpg
РИА Новости

Сирийские военные за сутки разминировали 1,6 гектара территории страны

11:55 09.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкТехника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб
© Sputnik
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Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сирийские военные за минувшие сутки разминировали 1,6 гектара территории страны, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"Инженерные подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Арбил, Дума, Мазраат-Махмуд и Хауш-Эль-Фара (провинция Дамаск), Джасим, Анхуль, Кафар-Шамс и Эль-Харра (провинция Дераа). Разминировано 1,6 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 25 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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