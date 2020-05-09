В Нижегородской области умерли еще три пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Еще трое жителей Еще трое жителей Нижегородской области скончались от коронавируса, у всех были хронические заболевания, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее в регионе скончались 23 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

"От коронавируса скончались еще три жителя области, число летальных случаев возросло до 26. У всех погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, медики борются за каждую жизнь, однако наличие хронических заболеваний у некоторых пациентов, особенно солидного возраста, усложняет лечение. "В каждом случае гибели проводится тщательное исследование, устанавливаются причины, изучаются результаты анализов. Затем эта информация передается в единую федеральную базу учета, где повторно верифицируется", - отметил он.

По состоянию на 9 мая в Нижегородской области подтверждено еще 294 случая заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 4180 человек. Из общего числа заболевших 2255 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. "Выявлять коронавирус даже в таких случаях удается благодаря расширению возможностей для тестирования. Сейчас исследования на коронавирус провели уже для 108 738 жителей Нижегородской области", - отмечается в сообщении.

Выздоровели и выписаны 656 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.