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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T11:52
https://ria.ru/20200509/1571206470.html
В Нижегородской области умерли еще три пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199068_0:98:3290:1949_1036x0_80_0_0_b3421ed6b809cd0c4ac3ae53a9f69a73.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умерли еще три пациента с коронавирусом

11:52 09.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Еще трое жителей Нижегородской области скончались от коронавируса, у всех были хронические заболевания, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее в регионе скончались 23 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
"От коронавируса скончались еще три жителя области, число летальных случаев возросло до 26. У всех погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, медики борются за каждую жизнь, однако наличие хронических заболеваний у некоторых пациентов, особенно солидного возраста, усложняет лечение. "В каждом случае гибели проводится тщательное исследование, устанавливаются причины, изучаются результаты анализов. Затем эта информация передается в единую федеральную базу учета, где повторно верифицируется", - отметил он.
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По состоянию на 9 мая в Нижегородской области подтверждено еще 294 случая заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 4180 человек. Из общего числа заболевших 2255 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. "Выявлять коронавирус даже в таких случаях удается благодаря расширению возможностей для тестирования. Сейчас исследования на коронавирус провели уже для 108 738 жителей Нижегородской области", - отмечается в сообщении.
Выздоровели и выписаны 656 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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