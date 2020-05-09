Число зараженных коронавирусом в Астраханской области выросло до 731

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Еще 58 заболевших коронавирусом выявили в Астраханской области, общее число инфицированных выросло до 731, сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу.
"По данным министерства здравоохранения региона, на 9 мая в Астраханской области зарегистрирован 731 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 58 - за минувшие сутки", - говорится в сообщении.
За весь период эпидемии 161 человек выздоровел, шестеро умерли. В качестве контактных лиц на учете почти 5,5 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
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