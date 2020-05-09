В Калининграде состоялся воздушный парад в честь 75-летия Победы

"Сегодня в Калининграде состоялся воздушный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В небе над центром столицы Янтарного края в едином воздушном строю пролетели 20 самолетов и вертолетов", - рассказал Мартов.

В небе над Калининградом пролетели истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, военно-транспортные самолеты Ан-26, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС. Высота полета составила от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час.