Открытие ученых поставило под сомнение теорию возникновения Луны

Полная Луна, также известная как суперлуние или цветочная Луна в Каире, Египет

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Японские астрофизики зафиксировали выбросы углерода с поверхности Японские астрофизики зафиксировали выбросы углерода с поверхности Луны . Это открытие заставляет ученых пересмотреть теорию возникновения спутника Земли, сообщает журнал ScienceAdvances

Исследователи проанализировали данные со спутника "Кагуя", который провел на лунной орбите полтора года. Выяснилось, что с поверхности спутника выделяются сильные потоки ионов углерода и других элементов.

Открытие идет вразрез с концепцией "сухой" Луны, которая объясняет ее возникновение столкновением между большим космическим телом и молодой Землей, из-за чего заметная часть летучих веществ испарилась под воздействием высоких температур.