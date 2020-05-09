Открытие ученых поставило под сомнение теорию возникновения Луны

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Японские астрофизики зафиксировали выбросы углерода с поверхности Луны. Это открытие заставляет ученых пересмотреть теорию возникновения спутника Земли, сообщает журнал ScienceAdvances.
Исследователи проанализировали данные со спутника "Кагуя", который провел на лунной орбите полтора года. Выяснилось, что с поверхности спутника выделяются сильные потоки ионов углерода и других элементов.
Открытие идет вразрез с концепцией "сухой" Луны, которая объясняет ее возникновение столкновением между большим космическим телом и молодой Землей, из-за чего заметная часть летучих веществ испарилась под воздействием высоких температур.
Ученые предполагают, что углерод мог появиться в лунных породах еще в самом начале ее формирования. Эта гипотеза требует корректировки общепринятой теории возникновения Луны, поскольку при высоких температурах углерод бы попросту испарился, говорится в исследовании.