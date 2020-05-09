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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T11:42
https://ria.ru/20200509/1571205993.html
В Пермском крае число умерших от COVID-19 превысило 20 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199090_0:165:3052:1882_1036x0_80_0_0_3d4109be1bcaf0813830f1a12c83fd47.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число умерших от COVID-19 превысило 20 человек

11:42 09.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в отделении реанимации
Врач в отделении реанимации
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в отделении реанимации. Архивное фото
ПЕРМЬ, 9 мая - РИА Новости. Зафиксирован еще один летальный исход среди пациентов с диагностированным коронавирусом в Пермском крае, женщина в возрасте 64 лет страдала от онкологического заболевания, которое стало основной причиной смерти, общее количество скончавшихся с COVID-19 — 21 человек, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"В регионе 21 летальный исход пациентов, у которых был обнаружена коронавирусная инфекция, в том числе одна смерть за последние сутки. У 64-летней инфицированной пациентки было сопутствующее онкологическое заболевание, которое стало основной причиной летального исхода", — говорится в сообщении.
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По данным краевого минздрава, общее количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 735 человек, выздоровели 354 пациента, на домашнем карантине остаются около 1,4 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пермский крайОбщество
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