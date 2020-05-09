В Пермском крае число умерших от COVID-19 превысило 20 человек

ПЕРМЬ, 9 мая - РИА Новости. Зафиксирован еще один летальный исход среди пациентов с диагностированным коронавирусом в Пермском крае, женщина в возрасте 64 лет страдала от онкологического заболевания, которое стало основной причиной смерти, общее количество скончавшихся с COVID-19 — 21 человек, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"В регионе 21 летальный исход пациентов, у которых был обнаружена коронавирусная инфекция, в том числе одна смерть за последние сутки. У 64-летней инфицированной пациентки было сопутствующее онкологическое заболевание, которое стало основной причиной летального исхода", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, общее количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 735 человек, выздоровели 354 пациента, на домашнем карантине остаются около 1,4 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.