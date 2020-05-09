В Пермском крае число умерших от COVID-19 превысило 20 человек

"В регионе 21 летальный исход пациентов, у которых был обнаружена коронавирусная инфекция, в том числе одна смерть за последние сутки. У 64-летней инфицированной пациентки было сопутствующее онкологическое заболевание, которое стало основной причиной летального исхода", — говорится в сообщении.