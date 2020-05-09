В Афганистане выявили 253 новых случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане за сутки увеличилось на 253 и достигло 4 033, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на замминистра здравоохранения Вахида Маджро.
Чиновник отметил, что за сутки от вируса скончались шесть человек, общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 115. При этом за день выздоровели 29 человек, и за все время болезнь победили 502 заразившихся. Маджро отдельно указал, что коронавирусом заразились 392 медработника.
Недавно заболевший COVID-19 министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз, по его словам, находится "в очень хорошем состоянии".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.