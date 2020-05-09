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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T11:37
https://ria.ru/20200509/1571205781.html
В Афганистане выявили 253 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984658_0:109:2936:1761_1036x0_80_0_0_246da28007e461219c21452a58f78f89.jpg
РИА Новости

В Афганистане выявили 253 новых случая заражения коронавирусом

11:37 09.05.2020
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© REUTERS / Omar SobhaniДезинфекця улиц в Кабуле, Афганистан
Дезинфекця улиц в Кабуле, Афганистан
© REUTERS / Omar Sobhani
Дезинфекця улиц в Кабуле, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане за сутки увеличилось на 253 и достигло 4 033, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на замминистра здравоохранения Вахида Маджро.
Чиновник отметил, что за сутки от вируса скончались шесть человек, общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 115. При этом за день выздоровели 29 человек, и за все время болезнь победили 502 заразившихся. Маджро отдельно указал, что коронавирусом заразились 392 медработника.
Министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз
7 мая, 18:01Распространение нового коронавируса
Министр здравоохранения Афганистана заразился коронавирусом
Недавно заболевший COVID-19 министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз, по его словам, находится "в очень хорошем состоянии".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАфганистанВ мире
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