В Афганистане выявили 253 новых случая заражения коронавирусом

Чиновник отметил, что за сутки от вируса скончались шесть человек, общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 115. При этом за день выздоровели 29 человек, и за все время болезнь победили 502 заразившихся. Маджро отдельно указал, что коронавирусом заразились 392 медработника.