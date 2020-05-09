Мини-парад прошел для единственного участника ВОВ в Салехарде

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мая - РИА Новости. Мини-парад организовали для 93-летнего Николая Шакурова, единственного участника Великой Отечественной войны, проживающего в Салехарде (ЯНАО), ветеран принимал поздравления с Днем Победы от губернатора Ямала из окна квартиры, сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно информации мэрии, 93-летний Шакуров в военные годы участвовал в операции "Багратион", сегодня он остается единственным участником Великой Отечественной войны, проживающим в Салехарде.
"В окружной столице в День Победы у дома Николая Тимофеевича Шакурова прошел мини-парад... В адрес ветерана звучали теплые слова, ему были посвящены песни Победы", - отметили в администрации, подчеркнув, что поздравить ветерана пришли глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский.
Так, Артюхов пожелал ветерану крепкого здоровья, назвав его "настоящей гордостью" всего Ямала. В свою очередь, Шакуров поблагодарил собравшихся за праздник, который устроили для него в День Победы, отметили в муниципалитете.
На сайте мэрии опубликованы фотографии мероприятия: у дома ветерана была организована сцена, а сам Шакуров принимал поздравления из окна квартиры. По информации местных властей, ему, а также труженикам тыла и вдовам участников Великой Отечественной войны в честь юбилея Победы подарили современные телевизоры, юбилейные медали в честь 75-летия Победы и другие памятные презенты.
Кроме того, округ, согласно сообщению правительства региона, выплатил проживающим на Ямале инвалидам и участникам войны по 150 тысяч рублей, по 75 тысяч - жителям блокадного Ленинграда, по 60 тысяч - труженикам тыла. Без выплат не остались также вдовы ветеранов и дети войны. В регионе проживает 13 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.