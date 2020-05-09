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75 лет Великой Победы
2020-05-09T11:32
https://ria.ru/20200509/1571205480.html
Лукашенко поздравил Трампа с 75-летием победы над фашизмом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155646/24/1556462496_0:0:2941:1655_1036x0_80_0_0_07cd7d28d45c999a113b6ed553d53058.jpg
РИА Новости

Лукашенко поздравил Трампа с 75-летием победы над фашизмом

11:32 09.05.2020
4496
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с 75-летием победы над фашизмом, призвал мировое сообщество объединить свои усилия для сохранения мира и стабильности "в сегодняшних непростых обстоятельствах", сообщила в субботу пресс-служба главы республики.
"Беларусь, как и все республики Советского Союза, героически сражалась с врагом за мирное будущее человечества. Наша страна высоко ценит солидарность участников антигитлеровской коалиции, в том числе поддержку США в рамках программ ленд-лиза и восстановления разрушенной войной экономики. Убежден, что в сегодняшних непростых обстоятельствах международное сообщество должно объединить свои усилия в целях сохранения мира и стабильности", - говорится в поздравлении Трампу.
Как уточняет пресс-служба, по случаю юбилея Великой Победы Лукашенко направил поздравления ряду зарубежных лидеров - постсоветского пространства, а также государств, входивших в антигитлеровскую коалицию. Также послания от имени Лукашенко получили известные политические деятели и руководители интеграционных структур. В адрес белорусского лидера также поступают поздравления.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Так, республику 1 февраля посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Стороны подтвердили готовность обменяться послами впервые с 2008 года.
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В середине февраля Макей заявил, что кандидатуры на пост посла Белоруссии в США отправлены на рассмотрение Лукашенко. Он выразил уверенность, что процедуры будут завершены в ближайшее время. Трамп в мае внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Минске.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
241001456
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыДональд ТрампАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Прогиб засчитан...))))
9 мая, 11:32
Егор Титов
2541003
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