Лукашенко поздравил Трампа с 75-летием победы над фашизмом

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Белорусский лидер Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с 75-летием победы над фашизмом, призвал мировое сообщество объединить свои усилия для сохранения мира и стабильности "в сегодняшних непростых обстоятельствах", сообщила в субботу пресс-служба главы республики.

"Беларусь, как и все республики Советского Союза, героически сражалась с врагом за мирное будущее человечества. Наша страна высоко ценит солидарность участников антигитлеровской коалиции, в том числе поддержку США в рамках программ ленд-лиза и восстановления разрушенной войной экономики. Убежден, что в сегодняшних непростых обстоятельствах международное сообщество должно объединить свои усилия в целях сохранения мира и стабильности", - говорится в поздравлении Трампу.

Как уточняет пресс-служба, по случаю юбилея Великой Победы Лукашенко направил поздравления ряду зарубежных лидеров - постсоветского пространства, а также государств, входивших в антигитлеровскую коалицию. Также послания от имени Лукашенко получили известные политические деятели и руководители интеграционных структур. В адрес белорусского лидера также поступают поздравления.

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Так, республику 1 февраля посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем . Стороны подтвердили готовность обменяться послами впервые с 2008 года.