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75 лет Великой Победы
2020-05-09T11:29
https://ria.ru/20200509/1571205307.html
Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795456_0:0:3069:1727_1036x0_80_0_0_5965f78f3b1f5307152a1ccba7e7448d.jpg
РИА Новости

Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы

11:28 09.05.2020 (обновлено: 11:29 09.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.
"В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину глава государства отметил, что это историческое событие является священным праздником для всех, кто чтит подвиг советского народа, отстоявшего мир и независимость родной земли в самой жестокой и разрушительной за историю человечества войне", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметил Лукашенко, вклад в общую победу над фашизмом белорусов и россиян неоценим. "Мы гордимся силой духа и беспримерным мужеством доблестных воинов и тружеников тыла. Склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за Отечество", - говорится в поздравлении.
Глава республики выразил уверенность, что "единство, дружба и взаимовыручка наших народов, проверенные в тяжелейших испытаниях военного времени, останутся незыблемой основой для дальнейшего стратегического развития белорусско-российского партнерства".
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Путин в своем поздравлении отметил, что победа над нацизмом – это общее великое достояние. "Священный долг нынешних поколений россиян и белорусов - навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов", - говорится в поздравлении.
Лукашенко также поздравил председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинОбщество
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