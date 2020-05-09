Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

"В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину глава государства отметил, что это историческое событие является священным праздником для всех, кто чтит подвиг советского народа, отстоявшего мир и независимость родной земли в самой жестокой и разрушительной за историю человечества войне", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил Лукашенко, вклад в общую победу над фашизмом белорусов и россиян неоценим. "Мы гордимся силой духа и беспримерным мужеством доблестных воинов и тружеников тыла. Склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за Отечество", - говорится в поздравлении.

Глава республики выразил уверенность, что "единство, дружба и взаимовыручка наших народов, проверенные в тяжелейших испытаниях военного времени, останутся незыблемой основой для дальнейшего стратегического развития белорусско-российского партнерства".

Путин в своем поздравлении отметил, что победа над нацизмом – это общее великое достояние. "Священный долг нынешних поколений россиян и белорусов - навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов", - говорится в поздравлении.