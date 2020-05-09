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2020-05-09T13:57
https://ria.ru/20200509/1571205079.html
В польском центре ядерных исследований произошел пожар
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РИА Новости

В польском центре ядерных исследований произошел пожар

11:22 09.05.2020 (обновлено: 13:57 09.05.2020)
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© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выбросов не зафиксировали, сообщает Польское агентство атомной энергии.
В центре работает исследовательский ядерный реактор MARIA. Здесь производят изотопные препараты для медицины и других целей.
"Пожар не охватил своим распространением часть здания, где находятся изотопы и радиоактивные вещества", — говорится в сообщении.
На место была вызвана Государственная пожарная охрана.
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"После тушения пожара были произведены дозиметрические измерения на месте происшествия. Радиоактивных загрязнений обнаружено не было", — сообщает агентство.
Также автоматическая система радиационного мониторинга не зафиксировала выбросов в окружающую среду.
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