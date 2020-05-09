В польском центре ядерных исследований произошел пожар

ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выбросов не зафиксировали, сообщает Польское агентство атомной энергии.
В центре работает исследовательский ядерный реактор MARIA. Здесь производят изотопные препараты для медицины и других целей.
"Пожар не охватил своим распространением часть здания, где находятся изотопы и радиоактивные вещества", — говорится в сообщении.
На место была вызвана Государственная пожарная охрана.
"После тушения пожара были произведены дозиметрические измерения на месте происшествия. Радиоактивных загрязнений обнаружено не было", — сообщает агентство.
Также автоматическая система радиационного мониторинга не зафиксировала выбросов в окружающую среду.