В польском центре ядерных исследований произошел пожар

ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой , радиоактивных выбросов не зафиксировали, сообщает Польское агентство атомной энергии.

В центре работает исследовательский ядерный реактор MARIA. Здесь производят изотопные препараты для медицины и других целей.

"Пожар не охватил своим распространением часть здания, где находятся изотопы и радиоактивные вещества", — говорится в сообщении.

На место была вызвана Государственная пожарная охрана.

"После тушения пожара были произведены дозиметрические измерения на месте происшествия. Радиоактивных загрязнений обнаружено не было", — сообщает агентство.