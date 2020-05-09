Принцесса Великобритании отметила роль СССР в победе над нацизмом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Дочь королевы Великобритании принцесса Анна в День Победы выразила признательность ветеранам и всем народам стран бывшего СССР.
"Мы признаем те невероятные жертвы, которые понесли народы бывшего СССР… Мало для кого цена победы была сопряжена с такими отважными сражениями и тяжелыми страданиями. Всем представителям того героического поколения, которые живы по сей день, я хотела бы сказать, что ваши дети и внуки гордятся той ролью, которую вы сыграли для победы", - написала принцесса Анна в письме, распространённом посольством Великобритании в РФ в своем Telegram-канале.
"Пока мы собираемся силами, чтобы преодолеть совершенные вызовы, мы можем найти вдохновение в храбрости тех, кто сохранял веру друг в друга и кто написал важную главу в долгой истории дружеских отношений между народами Великобритании, Украины, Белоруссии и другими народами бывшего советского союза", - говорится в письме.
Принцесса Анна также напомнила, что 75 лет назад капитуляция Германии положила конец Второй мировой войне в Европе. "В этот исторический день я бы хотела отдать должное мужчинам и женщинам того героического поколения - из разных стран - которые сражались, чтобы одержать победу",- отметила она.
20 октября 2016, 15:25В Архангельске установили памятный знак к 75-летию конвоя "Дервиш"Памятный знак состоит из двух частей: первая – каменная плита с описанием юбилейного события; вторая – железобетонная композиция из опознавательных знаков военно-воздушных сил союзников: СССР, Великобритании и США.
Она также вспомнила про арктические конвои из Ливерпуля в Архангельск со стратегическими грузами, которые были организованы во время войны.
"В августе 2016 года я имела часть представлять Великобританию на памятных мероприятиях в Архангельске по случаю 75-летия операции "Дервиш" - одного из первых арктических конвоев Второй мировой войны… Арктические конвои, преодолевшие коварные воды в смертельно опасных условиях, сыграли чрезвычайно важную роль для победы", - отметила она.
"Я всегда буду помнить то взаимопонимание и уважение, с которым здесь встречали британских военнослужащих, и меня в том числе", - заметила дочь королевы Великобритании.