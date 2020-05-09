Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T11:43
https://ria.ru/20200509/1571204950.html
Принцесса Великобритании отметила роль СССР в победе над нацизмом
https://cdn21.img.ria.ru/images/99471/37/994713723_0:37:3118:1790_1036x0_80_0_0_4a853e02cb775995b6e124a4d53f6a22.jpg
РИА Новости

Принцесса Великобритании отметила роль СССР в победе над нацизмом

11:19 09.05.2020 (обновлено: 11:43 09.05.2020)
1218
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПринцесса Анна
Принцесса Анна
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Принцесса Анна. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Дочь королевы Великобритании принцесса Анна в День Победы выразила признательность ветеранам и всем народам стран бывшего СССР.
"Мы признаем те невероятные жертвы, которые понесли народы бывшего СССР… Мало для кого цена победы была сопряжена с такими отважными сражениями и тяжелыми страданиями. Всем представителям того героического поколения, которые живы по сей день, я хотела бы сказать, что ваши дети и внуки гордятся той ролью, которую вы сыграли для победы", - написала принцесса Анна в письме, распространённом посольством Великобритании в РФ в своем Telegram-канале.
"Пока мы собираемся силами, чтобы преодолеть совершенные вызовы, мы можем найти вдохновение в храбрости тех, кто сохранял веру друг в друга и кто написал важную главу в долгой истории дружеских отношений между народами Великобритании, Украины, Белоруссии и другими народами бывшего советского союза", - говорится в письме.
Принцесса Анна также напомнила, что 75 лет назад капитуляция Германии положила конец Второй мировой войне в Европе. "В этот исторический день я бы хотела отдать должное мужчинам и женщинам того героического поколения - из разных стран - которые сражались, чтобы одержать победу",- отметила она.
Зрители возле автомобиля Willys MB на праздновании 75-летия со дня прихода в Архангельск первого союзного конвоя Дервиш
20 октября 2016, 15:25
В Архангельске установили памятный знак к 75-летию конвоя "Дервиш"Памятный знак состоит из двух частей: первая – каменная плита с описанием юбилейного события; вторая – железобетонная композиция из опознавательных знаков военно-воздушных сил союзников: СССР, Великобритании и США.
Она также вспомнила про арктические конвои из Ливерпуля в Архангельск со стратегическими грузами, которые были организованы во время войны.
"В августе 2016 года я имела часть представлять Великобританию на памятных мероприятиях в Архангельске по случаю 75-летия операции "Дервиш" - одного из первых арктических конвоев Второй мировой войны… Арктические конвои, преодолевшие коварные воды в  смертельно опасных  условиях, сыграли чрезвычайно важную роль для победы", - отметила она.
"Я всегда буду помнить то взаимопонимание и уважение, с которым здесь встречали британских военнослужащих, и меня в том числе", - заметила дочь королевы Великобритании.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Вчера, 16:1775 лет Великой Победы
Джонсон отметил вклад СССР в Победу над нацизмом
4914070
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыАнна, принцесса ВеликобританииДень ПобедыВеликобританияБелоруссияСССРУкраинаВ мире
Рекомендуем
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Советский офицер ведет корректировку артиллерийского огня на разрушенных улицах Берлина
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Производство масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС
Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
Банкноты номиналом 2000 рублей
Названа опасность досрочного погашения кредита
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске
В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Истребители-бомбардировщики СУ-34
Российские летчики провели воздушный Парад Победы в Сирии
Банкноты номиналом 1 доллар США
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
LIVE: Акция Бессмертный полк в онлайн-формате
Акция "Бессмертный полк". Прямая трансляция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
16:18Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
Лента новостейМолния