Принцесса Великобритании отметила роль СССР в победе над нацизмом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Дочь королевы Дочь королевы Великобритании принцесса Анна в День Победы выразила признательность ветеранам и всем народам стран бывшего СССР

"Мы признаем те невероятные жертвы, которые понесли народы бывшего СССР… Мало для кого цена победы была сопряжена с такими отважными сражениями и тяжелыми страданиями. Всем представителям того героического поколения, которые живы по сей день, я хотела бы сказать, что ваши дети и внуки гордятся той ролью, которую вы сыграли для победы", - написала принцесса Анна в письме, распространённом посольством Великобритании в РФ в своем Telegram-канале.

"Пока мы собираемся силами, чтобы преодолеть совершенные вызовы, мы можем найти вдохновение в храбрости тех, кто сохранял веру друг в друга и кто написал важную главу в долгой истории дружеских отношений между народами Великобритании, Украины Белоруссии и другими народами бывшего советского союза", - говорится в письме.

Принцесса Анна также напомнила, что 75 лет назад капитуляция Германии положила конец Второй мировой войне в Европе. "В этот исторический день я бы хотела отдать должное мужчинам и женщинам того героического поколения - из разных стран - которые сражались, чтобы одержать победу",- отметила она.

Она также вспомнила про арктические конвои из Ливерпуля в Архангельск со стратегическими грузами, которые были организованы во время войны.

"В августе 2016 года я имела часть представлять Великобританию на памятных мероприятиях в Архангельске по случаю 75-летия операции "Дервиш" - одного из первых арктических конвоев Второй мировой войны… Арктические конвои, преодолевшие коварные воды в смертельно опасных условиях, сыграли чрезвычайно важную роль для победы", - отметила она.