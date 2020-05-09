Почти треть заболевших COVID-19 в Крыму выздоровели

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Крыму за сутки, общее число случаев достигло 189, из больниц с выздоровлением выписано 57 человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"За истекшие сутки на территории республики Крым подтверждено 12 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно. Двое заболевших выявлены при лабораторном мониторинге прибывших из неблагополучных стран, 10 - при обследовании контактных по ранее зарегистрированным очагам, в том числе в двух очагах в Сакской районной больнице и Алуштинской городской больнице, в очаге по церкви села Крымское Сакского района, среди контактных по домашним очагам. Восемь случаев – бессимптомные", - сообщил Аксенов на своей странице в социальной сети "Вконтакте".
Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 189 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период 57 человек, отметил глава региона.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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