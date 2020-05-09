Почти треть заболевших COVID-19 в Крыму выздоровели

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 189 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период 57 человек, отметил глава региона.

Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.