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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T11:17
https://ria.ru/20200509/1571204877.html
Почти треть заболевших COVID-19 в Крыму выздоровели
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

Почти треть заболевших COVID-19 в Крыму выздоровели

11:17 09.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Крыму за сутки, общее число случаев достигло 189, из больниц с выздоровлением выписано 57 человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"За истекшие сутки на территории республики Крым подтверждено 12 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно. Двое заболевших выявлены при лабораторном мониторинге прибывших из неблагополучных стран, 10 - при обследовании контактных по ранее зарегистрированным очагам, в том числе в двух очагах в Сакской районной больнице и Алуштинской городской больнице, в очаге по церкви села Крымское Сакского района, среди контактных по домашним очагам. Восемь случаев – бессимптомные", - сообщил Аксенов на своей странице в социальной сети "Вконтакте".
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Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 189 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период 57 человек, отметил глава региона.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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