Число зараженных коронавирусом в Воронежской области превысило 800

ВОРОНЕЖ, 9 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 43 пациентов в Воронежской области, общее число заболевших выросло до 809, сообщает правительство региона.
"В субботу, 9 мая, официально подтверждено заражение 43 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 809 человек. Умерли 12 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровел 231 человек.
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