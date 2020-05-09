Парад Президентского полка в Москве. Прямая трансляция

Владимир Путин принимает парад Президентского полка, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Из-за эпидемии коронавируса российские власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и Парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, прошли авиационные парады, а вечером состоится традиционный салют.
Кроме того, ряд мероприятий, например, акция "Бессмертный полк", пройдут в режиме онлайн. В виртуальном шествии захотели участвовать более двух миллионов человек. Заявки принимаются 9 мая до 15:00 по московскому времени.
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