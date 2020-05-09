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75 лет Великой Победы
2020-05-09T12:04
https://ria.ru/20200509/1571204556.html
Парад Президентского полка в Москве. Прямая трансляция
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571204303_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_28c901a4bc8b11874b43e6816d13d1c4.jpg
РИА Новости
Парад Президентского полка в Москве. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает парад Президентского полка, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
2020-05-09T12:02
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=39435774&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571204303_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_4a5819c20c1df106848c549135775b7a.jpg
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Парад Президентского полка в Москве. Прямая трансляция

12:02 09.05.2020 (обновлено: 12:04 09.05.2020)
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Владимир Путин принимает парад Президентского полка, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Из-за эпидемии коронавируса российские власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и Парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, прошли авиационные парады, а вечером состоится традиционный салют.
Кроме того, ряд мероприятий, например, акция "Бессмертный полк", пройдут в режиме онлайн. В виртуальном шествии захотели участвовать более двух миллионов человек. Заявки принимаются 9 мая до 15:00 по московскому времени.
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75 лет Великой ПобедыПрезидентский полкВладимир ПутинМоскваОбщество
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