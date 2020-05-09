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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T11:41
https://ria.ru/20200509/1571204483.html
В Сингапуре выявили 753 случая заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571205846_0:0:3064:1724_1036x0_80_0_0_80ac50c92d6faca19abc859c1ef443ad.jpg
РИА Новости

В Сингапуре выявили 753 случая заражения коронавирусом

11:10 09.05.2020 (обновлено: 11:41 09.05.2020)
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© REUTERS / Edgar SuМедицинский персонал в Сингапуре
Медицинский персонал в Сингапуре
© REUTERS / Edgar Su
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19 в Сингапуре за сутки увеличилось на 753 и достигло 22 460, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 9 мая 2020 года министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 753 случая заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в отчете на сайте минздрава.
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Вчера, 12:26Распространение нового коронавируса
В Сингапуре число жертв коронавируса превысило 21,7 тысячи
Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях. Накануне в стране за сутки было выявлено 768 новых случаев коронавируса. За все время в стране скончались 20 человек с коронавирусом, вылечились более 800 пациентов.
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сингапур (страна)В мире
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