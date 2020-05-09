В Сингапуре выявили 753 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения Количество подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19 в Сингапуре за сутки увеличилось на 753 и достигло 22 460, сообщает министерство здравоохранения страны.

"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 9 мая 2020 года министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 753 случая заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в отчете на сайте минздрава.

Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях. Накануне в стране за сутки было выявлено 768 новых случаев коронавируса. За все время в стране скончались 20 человек с коронавирусом, вылечились более 800 пациентов.

Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.