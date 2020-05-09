Генсек ООН: террористы и неонацисты наращивают вербовку в интернете

ООН, 9 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Террористы и неонацисты наращивают вербовку и радикализацию общества с использованием интернета, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Террористы и неонацисты наращивают вербовку и радикализацию общества с использованием интернета, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш

"Я чрезвычайно обеспокоен тем, что террористы и неонацисты наращивают вербовку и (усиливают – ред.) радикализацию, используя интернет и современные технологии", - сказал Гутерреш.

"Они расчетливы и хорошо подкованы в технологиях, как и любой современный подросток", - добавил он.

При этом, по его словам, экстремистские и террористические группы публикуют видео на новейших платформах и в приложениях, часто специально разработанных для того, чтобы заманивать молодых людей. "Их сообщения пропитаны ложными посулами славы и реальным подстрекательством, нацеленным против наиболее уязвимых слоев общества", - указал Гутерреш.

По его мнению, родители, учителя, и все возможные авторитеты должны срочно принять меры "против распространения этой подпольной ненависти".

ООН полностью вовлечена в эту борьбу. В прошлом году я запустил Стратегию ООН и План действий по борьбе с ненавистническими высказываниями. В ней мы используем наши организационные возможности, механизмы защиты прав человека и работу в интересах мирного, инклюзивного и процветающего общества", - отметил генсек.