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2020-05-09T10:56
https://ria.ru/20200509/1571203633.html
Генсек ООН: террористы и неонацисты наращивают вербовку в интернете
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РИА Новости

Генсек ООН: террористы и неонацисты наращивают вербовку в интернете

10:56 09.05.2020
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© AP Photo / K.M. Chaudary
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 9 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Террористы и неонацисты наращивают вербовку и радикализацию общества с использованием интернета, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Я чрезвычайно обеспокоен тем, что террористы и неонацисты наращивают вербовку и (усиливают – ред.) радикализацию, используя интернет и современные технологии", - сказал Гутерреш.
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"Они расчетливы и хорошо подкованы в технологиях, как и любой современный подросток", - добавил он.
При этом, по его словам, экстремистские и террористические группы публикуют видео на новейших платформах и в приложениях, часто специально разработанных для того, чтобы заманивать молодых людей. "Их сообщения пропитаны ложными посулами славы и реальным подстрекательством, нацеленным против наиболее уязвимых слоев общества", - указал Гутерреш.
По его мнению, родители, учителя, и все возможные авторитеты должны срочно принять меры "против распространения этой подпольной ненависти".
"ООН полностью вовлечена в эту борьбу. В прошлом году я запустил Стратегию ООН и План действий по борьбе с ненавистническими высказываниями. В ней мы используем наши организационные возможности, механизмы защиты прав человека и работу в интересах мирного, инклюзивного и процветающего общества", - отметил генсек.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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