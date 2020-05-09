Почти половина новых заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет

"В столице подтверждено 5 667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 104 189 случаев коронавируса. 42,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,7% – от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,3% – старше 80 лет. Также 5,6% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.