Почти половина новых заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Почти половина новых выявленных с коронавирусом в Москве младше 45 лет, примерно по 5% - дети и лица старше 80 лет, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 5 667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 104 189 случаев коронавируса. 42,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,7% – от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,3% – старше 80 лет. Также 5,6% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.