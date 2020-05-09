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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T11:02
https://ria.ru/20200509/1571203418.html
Почти половина новых заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

Почти половина новых заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет

10:53 09.05.2020 (обновлено: 11:02 09.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медики карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Почти половина новых выявленных с коронавирусом в Москве младше 45 лет, примерно по 5% - дети и лица старше 80 лет, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 5 667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 104 189 случаев коронавируса. 42,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,7% – от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,3% – старше 80 лет. Также 5,6% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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