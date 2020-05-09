В России за сутки выявили 10 817 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В России за сутки число заболевших COVID-19 выросло на 10 817 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Отмечается, что почти у 41 процента выявленных заболевших инфекция проходит без симптомов.
За все время пандемии в России зарегистрировали 198 676 случаев заражения, за сутки прирост составил 5,8 процента.
Из больниц за минувший день выписали 5308 человек с подтвержденным коронавирусом, это рекордный показатель.
Всего от COVID-19 вылечились 31 916 пациентов.
За сутки от заболевания скончались 104 человека, всего от коронавируса в стране умерли 1827 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.