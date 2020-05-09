В Москве завершился воздушный парад Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Воздушный парад, посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершился над Красной площадью, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин , все мероприятия, которые были изначально запланированы на 9 мая, в том числе парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", состоятся, когда это станет безопасно, в первую очередь для ветеранов. Однако позднее он сообщил, что воздушная часть парада над Москвой все же состоится в сам День Победы.

Всего над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

В небе над Москвой пролетели в парадном строю военно-транспортный вертолет Ми-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ, пять ударных Ми-35М и столько же вертолетов Ка-52. Замкнули пролет вертолетов пятерка Ми-28Н "Ночной охотник".

Самолетный строй открыл разведчик А-50У, следом за которым пролетела тройка Ил-76МД, дальние бомбардировщики Ту-95МС и четыре "стратега" Ту-22МЗ, возглавляемые ракетоносцем Ту-160. Затем пролетел топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160, которые сымитировали дозаправку в воздухе.

Продолжил парад Победы квартет МиГ-29СМТ , следом за которыми пролетели фронтовые бомбардировщики Су-24М и четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал". Не обошлось и без новейших истребителей пятого поколения Су-57 - их над Красной площадью пролетело четыре.