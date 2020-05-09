Генсек ООН рассказал, что поможет избежать третьей мировой войны

ООН, 9 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Сотрудничество государств, воплощением которого стало создание ООН, может помочь избежать третьей мировой войны, заявил в интервью РИА Новости генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.
"Я думаю, сотрудничество между государствами, примером которого служит само по себе создание ООН, помогло не допустить ужасов новой мировой войны – оно и далее может помогать в предотвращении (войны – ред.)", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас угроза развязывания третьей мировой войны.
Он указал, что из-за трагедии Второй мировой войны международное сообщество объединилось и решило создать Организацию Объединенных Наций для укрепления международного мира и безопасности.
"Как напоминает нам Устав ООН, главная цель Организации Объединенных Наций - "избавить грядущие поколения от бедствий войны", - указал генсек.