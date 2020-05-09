Генсек ООН рассказал, что поможет избежать третьей мировой войны

"Я думаю, сотрудничество между государствами, примером которого служит само по себе создание ООН, помогло не допустить ужасов новой мировой войны – оно и далее может помогать в предотвращении (войны – ред.)", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас угроза развязывания третьей мировой войны.