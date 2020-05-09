Аксенов заявил о недопустимости искажения истории Второй мировой войны

Он добавил, что важно помнить о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и не давать возможности искажать историю. Аксенов поздравил ветеранов, тружеников тыла и всех крымчан с праздником, пообещав, что масштабные торжества в честь дня Победы, отложенные из-за коронавируса, обязательно состоятся.