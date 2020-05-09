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75 лет Великой Победы
2020-05-09T10:34
https://ria.ru/20200509/1571201833.html
Аксенов заявил о недопустимости искажения истории Второй мировой войны
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805406_0:33:2741:1575_1036x0_80_0_0_7f47a37499d52ba90b9e36c01e8963ed.jpg
РИА Новости

Аксенов заявил о недопустимости искажения истории Второй мировой войны

10:34 09.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает недопустимым искажение истории Второй мировой войны, основная тяжесть которой легла на советский народ.
Министерство обороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией, опубликовало викторину и презентацию о Второй мировой войне. Упоминания о роли СССР нет, следует краткое изложение роли США в войне в Европе, начиная с высадки в Нормандии.
"Недопустимо искажение истории, Вы же видите – чем дальше от войны, тем больше победителей. Сегодня уже рассказывают, что это американцы что-то выиграли. Нет, Советский Союз, Красная армия, советский народ победил в этой войне. Американцы и все остальные открыли второй фронт, когда исход войны был уже ясен и предрешен… Вся тяжесть войны легла на СССР", - сказал Аксенов в субботу в эфире канала "Крым 24".
Он добавил, что важно помнить о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и не давать возможности искажать историю. Аксенов поздравил ветеранов, тружеников тыла и всех крымчан с праздником, пообещав, что масштабные торжества в честь дня Победы, отложенные из-за коронавируса, обязательно состоятся.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыСергей Аксенов (политик)Вторая мировая война (1939-1945)Республика КрымСША
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