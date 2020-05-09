В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Еще 2 520 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, количество вылечившихся за все время увеличилось до 12 779, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 12 779", - сообщила вице-мэр.
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