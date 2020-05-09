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Поздравление Владимира Путина с Днем Победы
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РИА Новости
Поздравление Владимира Путина с Днем Победы
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне возложил цветы к Вечному огню и поздравил с праздником ветеранов и всех россиян.
2020-05-09T10:29
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Поздравление Владимира Путина с Днем Победы

10:29 09.05.2020 (обновлено: 14:52 09.05.2020)
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне возложил цветы к Вечному огню и поздравил с праздником ветеранов и всех россиян.
"Уважаемые граждане России!
Уважаемые ветераны!
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!
Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Все вместе.
Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему — священным.
Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки.
Сегодня мы остро чувствуем все величие их судеб, вспоминаем тех, кого уже нет с нами, с любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет, желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед великим поколением победителей.
Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений.
Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа.
Дорогие друзья!
Здесь, у Кремлевской стены, — священное для всех нас место. День и ночь горит Вечный огонь в память погибшим в Великую Отечественную войну. Здесь лежит Неизвестный Солдат. Мы приходим сюда поклониться ему и всем защитникам Родины.
Героям, кто навеки остался в братских, безызвестных могилах — под Москвой и Смоленском, Сталинградом и Курском, под Севастополем и Минском, Киевом и Ригой, под Берлином и Веной, на Пулковских высотах, на берегах Невы, Днепра, Дуная, Вислы и Одера.
Миллионы павших не увидели, не дождались Победы — Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это — бились до последнего вздоха. Отдали свои жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто еще не родился, кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберег советский солдат.
Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей.
Дорогие друзья!
Семьдесят пять лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу.
Будет и наш главный парад на Красной площади, и народный марш "Бессмертного полка" — марш нашей благодарной памяти и неразрывной, кровной, живой связи между поколениями.
Наши ветераны сражались за жизнь — против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость.
Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее.
Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе.
С праздником вас!
С Днем Победы!
Ура!"

День Победы в условиях коронавируса

В этом году из-за пандемии коронавируса все торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесли.
Как заявил 28 апреля Владимир Путин, когда исчезнет угроза для здоровья граждан, в первую очередь ветеранов, состоится и военный парад на Красной площади, и шествие "Бессмертного полка".
Президент приехал в Александровский сад и возложил цветы к Вечному огню.
Также в этот день в Москве и других российских городах состоялся воздушный парад.
Акция "Бессмертный полк" проходит в виртуальном режиме.
В 22:00 по местному времени во многих городах страны прогремят праздничные салюты.
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Владимир Путин
Популярные комментарии
Как можно принимать поздравления от человека, стыдливо прикрывшего фанеркой символ Победы, к подножию которого были брошены фашистские флаги и символы?
9 мая, 10:40
Александра
51020245
Как боты зашевелились.Поступило срочное указание хоть как-то подгадить праздник? Приведу в пример парад 7 ноября 1941 года. Даже фашистам, которые были под Москвой уже, не получилось его сорвать. А уж ваши жалкие потуги тем более сегодняшний праздник Победы не испортят.
9 мая, 12:12
Алексей Шипарёв
31410013
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