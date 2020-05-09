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75 лет Великой Победы
2020-05-09T10:26
https://ria.ru/20200509/1571201493.html
Глава МИД Сербии назвал 9 Мая великим днем для всей Европы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155283/66/1552836629_0:70:2768:1627_1036x0_80_0_0_e0a7e5a946a6900e445f35d3bfde26c8.jpg
РИА Новости

Глава МИД Сербии назвал 9 Мая великим днем для всей Европы

10:25 09.05.2020 (обновлено: 10:26 09.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИвица Дачич
Ивица Дачич
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Ивица Дачич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич назвал 9 Мая великим днем для всей Европы.
В 2019 году на главной площади Белграда была вмонтирована мемориальная плита в честь погибших при освобождении города красноармейцев, которые были похоронены на этом месте. Позднее останки перенесены в мемориал Освободителям Белграда.
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В субботу на площади Республики члены правительства Сербии и посол РФ Александр Боцан-Харченко открыли фотовыставку, посвящённую 75-летию Победы.
"Девятое мая - великий день для всей Европы, Сербия в составе бывшей Югославии понесла тяжёлые потери, была третьей по числу жертв пропорционально населению страны после Польши и Советского Союза. Большинство из них были сербы", - заявил министр Дачич.
Он отметил необходимость защищать историю от переписывания и сохранить принципы международного сообщества, установленные после Второй мировой войны.
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Генеральный секретарь (глава администрации) президента Сербии Николай Селакович также заявил о необходимости препятствовать искажению истории и привёл пример "Бессмертного полка" как эффективного способа сохранения исторической памяти.
Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.
Сербия 20 октября 2019 года отметила 75-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. На торжественных мероприятиях присутствовал тогдашний премьер России Дмитрий Медведев.
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских второго и третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
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75 лет Великой ПобедыИвица ДачичДень ПобедыМИД СербииСербияБелград (город)В мире
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