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2020-05-09T10:25
https://ria.ru/20200509/1571201458.html
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568252930_0:25:3343:1905_1036x0_80_0_0_6008e5baf32caf22f31471ea3c8f97f0.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

10:25 09.05.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоОполченцы у стелы на въезде в Донецк
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
© РИА Новости / Алексей Куденко
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили об 11 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 13 раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 41 мину калибром 82 миллиметра. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались семь населенных пунктов.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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