В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили об 11 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 13 раз", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 41 мину калибром 82 миллиметра. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались семь населенных пунктов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.