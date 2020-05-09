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75 лет Великой Победы
2020-05-09T15:15
https://ria.ru/20200509/1571201249.html
Песню "День Победы" исполнили на языках всех народов Поволжья
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571198228_0:853:2048:2005_1036x0_80_0_0_5b86ee720c9411c4e6ae9148d4df1237.jpg
РИА Новости

Песню "День Победы" исполнили на языках всех народов Поволжья

10:22 09.05.2020 (обновлено: 15:15 09.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ОзерскийСоветские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
© РИА Новости / Михаил Озерский
Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. Архивное фото
САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Песня "День Победы" в субботу прозвучала на языках всех народов Поволжья, таким образом завершилась масштабная акция, организованная в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба полпредства.
"Девятого мая в Приволжском федеральном округе звучит финальный аккорд масштабной акции "Наш День Победы". Впервые песня "День Победы" звучит на языках всех народов Поволжья и объединяет жителей регионов округа в один большой хор", - говорится в сообщении.
Песня День Победы впервые прозвучала на узбекском языке
10:0275 лет Великой Победы
Песня "День Победы" впервые прозвучала на узбекском языке
Песенный марафон к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне был инициирован аппаратом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Известные творческие коллективы 14 регионов ПФО на протяжении двух недель передавали друг другу эстафету исполнения песни "День Победы", которая прозвучала на родных языках народов Поволжья. Ролики, которые транслировались на всех региональных телеканалах и публиковались в социальных сетях под хэштегами #песнипобедыПФО #нашденьпобеды, увидели миллионы людей. На радиостанциях звучала радио-версия песни.
Песня "День Победы" прозвучала на русском, мокшанском, эрзянском, марийском, башкирском, удмуртском, чувашском и татарском языках. Вместе с заслуженными артистами, солистами государственных филармоний, театров, хоров, ведомственными и народными ансамблями, симфоническими оркестрами "День Победы" исполнили студенты, волонтеры, участники шоу "Голос. Дети", кавер-групп и чемпионы высшей лиги КВН.
По данным пресс-службы, достоянием песенного марафона стало участие в проекте народного артиста СССР Леонида Сметанникова. Именно в его исполнении в 1975 году на советском телевидении впервые прозвучала песня "День Победы".
Отмечается, что запись всех выступлений проходила в феврале - начале марта до введения режима самоизоляции и распространения режима повышенной готовности в связи с коронавирусом.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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04:08
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
2800012
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75 лет Великой ПобедыПоволжьеВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)СССРОбщество
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