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РИА Наука
2020-05-09T15:13
https://ria.ru/20200509/1571201199.html
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571203955_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_330eb04abe15ed6df369fd54b60b047a.jpg
РИА Новости

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

10:20 09.05.2020 (обновлено: 15:13 09.05.2020)
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© Фото предоставлено Фондом перспективных исследованийАвтономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследований
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Отмечается, что своей цели устройство достигло в 22:34 мск 8 мая.
Датчики зафиксировали глубину 10 028 метров.
"Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов", — добавили в фонде.
На дно Марианской впадины доставили вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Аппарат провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, ученые изучили параметры морской среды.
В состав комплекса "Витязь" входят автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу.
"В отличие от работавших ранее в этом районе аппаратов Kaiko (Япония. — Прим. ред.) и Nereus (США. — Прим. ред.), аппарат "Витязь" функционирует полностью автономно. Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта, он может самостоятельно обходить препятствия по курсу, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи", — сказали в ФПИ.
Марианская впадина — узкая ложбина на дне Тихого океана, самая глубокая в мире. Она протянулась вдоль Марианских островов на 1340 километров, имеет V-oбразный профиль и крутые асимметричные склоны. Островной склон выше и круче океанического, расчленен каньонами и осложнен ступенями. Марианская впадина имеет плоское дно шириной от одного до пяти километров, разделенное порогами на несколько замкнутых участков с глубиной восемь-одиннадцать километров. Океанический склон и дно покрыты маломощным слоем осадков. От ложа океана впадина отделена валом, на котором находится много подводных вулканических гор.
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РИА НаукаРоссияФонд перспективных исследованийНаука
Популярные комментарии
Они опоздали, рубль там уже побывал
9 мая, 11:40
Кот на дереве
5738005116
ну и чё, нашли там инопланетян?
9 мая, 11:00
Master Kuklovod
2229215111
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