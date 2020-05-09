Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований ( Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований ( ФПИ ).

Отмечается, что своей цели устройство достигло в 22:34 мск 8 мая.

Датчики зафиксировали глубину 10 028 метров.

"Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов", — добавили в фонде.

На дно Марианской впадины доставили вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Аппарат провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, ученые изучили параметры морской среды.

В состав комплекса "Витязь" входят автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу.

"В отличие от работавших ранее в этом районе аппаратов Kaiko (Япония. — Прим. ред.) и Nereus (США. — Прим. ред.), аппарат "Витязь" функционирует полностью автономно. Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта, он может самостоятельно обходить препятствия по курсу, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи", — сказали в ФПИ.