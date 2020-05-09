Генсек ООН призвал все страны к прекращению огня ради борьбы с COVID-19

ООН, 9 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь призвал все страны мира прекратить все конфликты и объединиться в борьбе с коронавирусом.

Как указал Гутерреш, несмотря на то что третьей мировой войны за последние 75 лет не произошло, конфликты все еще продолжаются во многих частях мира.

"Это и послужило основой для озвученного мной в марте призыва к глобальному прекращению огня - чтобы мы смогли сосредоточиться на нашем общем враге, пандемии COVID-19. Я по-прежнему призываю все страны присоединиться к прекращению огня, чтобы мы смогли сконцентрироваться на прекращении (пандемии) и восстановлении от COVID-19", - сказал генсек ООН в интервью РИА Новости.

По словам Гутерреша, призыв к прекращению огня получил широкий резонанс и был поддержан более чем сотней правительств совместно с региональными организациями и религиозными лидерами.

"Но уровень недоверия остается высоким, поэтому будет трудно перейти к реализации. Мы работаем с правительствами и вооруженными группировками, чтобы их согласие воплотилось в эффективное прекращение огня", - отметил генсек.

"Я надеюсь, что Совет Безопасности объединится и примет решения, которые будут способствовать устойчивому прекращению огня и прочному миру", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.