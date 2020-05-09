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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T10:16
https://ria.ru/20200509/1571201000.html
Генсек ООН призвал все страны к прекращению огня ради борьбы с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571170912_0:65:3047:1779_1036x0_80_0_0_db0dcfbb435034ed64b61f2319496f44.jpg
РИА Новости

Генсек ООН призвал все страны к прекращению огня ради борьбы с COVID-19

10:16 09.05.2020
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© AFP 2020 / Don EmmertГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© AFP 2020 / Don Emmert
ООН, 9 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь призвал все страны мира прекратить все конфликты и объединиться в борьбе с коронавирусом.
Как указал Гутерреш, несмотря на то что третьей мировой войны за последние 75 лет не произошло, конфликты все еще продолжаются во многих частях мира.
"Это и послужило основой для озвученного мной в марте призыва к глобальному прекращению огня - чтобы мы смогли сосредоточиться на нашем общем враге, пандемии COVID-19. Я по-прежнему призываю все страны присоединиться к прекращению огня, чтобы мы смогли сконцентрироваться на прекращении (пандемии) и восстановлении от COVID-19", - сказал генсек ООН в интервью РИА Новости.
По словам Гутерреша, призыв к прекращению огня получил широкий резонанс и был поддержан более чем сотней правительств совместно с региональными организациями и религиозными лидерами.
"Но уровень недоверия остается высоким, поэтому будет трудно перейти к реализации. Мы работаем с правительствами и вооруженными группировками, чтобы их согласие воплотилось в эффективное прекращение огня", - отметил генсек.
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"Я надеюсь, что Совет Безопасности объединится и примет решения, которые будут способствовать устойчивому прекращению огня и прочному миру", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешООНВ мире
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