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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T10:13
https://ria.ru/20200509/1571200915.html
Почти 890 пациентов с COVID-19 лечатся в больнице имени Филатова в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569433467_0:357:3007:2048_1036x0_80_0_0_57a780fb9f2a94eb1ab456a33eb35815.jpg
РИА Новости

Почти 890 пациентов с COVID-19 лечатся в больнице имени Филатова в Москве

10:13 09.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМедицинский работник в реанимационном отделении больницы № 15 им. Филатова
Медицинский работник в реанимационном отделении больницы № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Почти 890 пациентов с коронавирусом лечатся в больнице имени Филатова в Москве, сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 09.05.20. Всего на лечении: 1299. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1250, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 888", - написал Вечорко в Facebook.
Он добавил, что среди больных коронавирусом в больнице находятся в том числе 99 беременных и родильниц. Кроме того, в ОРИТ - 160 пациентов, на ИВЛ - 60 пациентов. Выбыло за сутки: 195 человек, поступило - 161.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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