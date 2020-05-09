Почти 890 пациентов с COVID-19 лечатся в больнице имени Филатова в Москве

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Почти 890 пациентов с коронавирусом лечатся в больнице имени Филатова в Москве, сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 09.05.20. Всего на лечении: 1299. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1250, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 888", - написал Вечорко в Facebook.
Он добавил, что среди больных коронавирусом в больнице находятся в том числе 99 беременных и родильниц. Кроме того, в ОРИТ - 160 пациентов, на ИВЛ - 60 пациентов. Выбыло за сутки: 195 человек, поступило - 161.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.