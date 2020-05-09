Ситуация с COVID-19 требует беспрецедентных мер, заявил генсек ООН

"Ситуация с этим вирусом беспрецедентна и требует беспрецедентного ответа. Мы скорбим по ушедшим и крайне обеспокоены тем, что последует еще много (смертей – ред.), особенно в наиболее уязвимых странах", - сказал Гутерреш.