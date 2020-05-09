Ситуация с COVID-19 требует беспрецедентных мер, заявил генсек ООН

ООН, 9 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Ситуация с пандемией коронавируса беспрецедентна и требует принятия беспрецедентных мер, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Ситуация с этим вирусом беспрецедентна и требует беспрецедентного ответа. Мы скорбим по ушедшим и крайне обеспокоены тем, что последует еще много (смертей – ред.), особенно в наиболее уязвимых странах", - сказал Гутерреш.
По его словам, ООН полностью вовлечена в борьбу за спасение жизней, за недопущение голода, за облегчение страданий. Организация участвует в планировании восстановления стран от последствий коронавируса, добавил он.
"Больше всего в борьбе с пандемией необходимо единство - единство между правительствами и между людьми", - заявил генсек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.