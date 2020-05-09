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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T10:12
https://ria.ru/20200509/1571200872.html
Ситуация с COVID-19 требует беспрецедентных мер, заявил генсек ООН
https://cdn22.img.ria.ru/images/148883/68/1488836801_0:0:3844:2163_1036x0_80_0_0_21cefa7b2b83cfa7f06fe99286e04261.jpg
РИА Новости

Ситуация с COVID-19 требует беспрецедентных мер, заявил генсек ООН

10:12 09.05.2020
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© AP Photo / dpa/Matthias BalkГенеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш
© AP Photo / dpa/Matthias Balk
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Архивное фото
ООН, 9 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Ситуация с пандемией коронавируса беспрецедентна и требует принятия беспрецедентных мер, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Ситуация с этим вирусом беспрецедентна и требует беспрецедентного ответа. Мы скорбим по ушедшим и крайне обеспокоены тем, что последует еще много (смертей – ред.), особенно в наиболее уязвимых странах", - сказал Гутерреш.
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По его словам, ООН полностью вовлечена в борьбу за спасение жизней, за недопущение голода, за облегчение страданий. Организация участвует в планировании восстановления стран от последствий коронавируса, добавил он.
"Больше всего в борьбе с пандемией необходимо единство - единство между правительствами и между людьми", - заявил генсек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешЕвропаООНВ мире
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