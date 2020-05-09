Россия отметит 75-летие Победы широко и достойно, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия обязательно широко и достойно отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, будет и парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дорогие друзья, 75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату. Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу", - сказал Путин в обращении к россиянам из Александровского сада в Москве.
"Будет и наш главный парад на Красной площади, и народный марш "Бессмертного полка" - марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной, живой связи между поколениями", - пообещал президент.