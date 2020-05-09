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75 лет Великой Победы
2020-05-09T10:23
https://ria.ru/20200509/1571200645.html
Россия отметит 75-летие Победы широко и достойно, заявил Путин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036978_0:305:3098:2048_1036x0_80_0_0_cae047799d8f50c664db7e2c6a6d664a.jpg
РИА Новости

Россия отметит 75-летие Победы широко и достойно, заявил Путин

10:08 09.05.2020 (обновлено: 10:23 09.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия обязательно широко и достойно отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, будет и парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дорогие друзья, 75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату. Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу", - сказал Путин в обращении к россиянам из Александровского сада в Москве.
"Будет и наш главный парад на Красной площади, и народный марш "Бессмертного полка" - марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной, живой связи между поколениями", - пообещал президент.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Обсудить 17
75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Да, отметим. И "поклонимся Великим тем годам, всем нашим командирам и бойцам, и маршалам страны и рядовым, поклонимся и мёртвым и живым... Всем Миром, всем народом, всей Землёй, поклонимся за тот Великий бой." И погрустим, и споём, и спляшем от души нашу, русскую . С Днём Победы!!!
9 мая, 10:17
lyuda.terenteva.55
10002010
Батька уже отметил) Даже сам без маски был)
9 мая, 12:21
Евгений 93
1900002
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