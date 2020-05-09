Путин: грандиозные свершения ветеранов не измерить и не оплатить

"Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему – священным. Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам наши отцы и матери, наши бабушки и дедушки. Сегодня мы остро чувствуем все величие их судеб, вспоминаем тех, кого уже нет с нами. С любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет. Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед великим поколением победителей", - сказал Путин.