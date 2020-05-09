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75 лет Великой Победы
2020-05-09T10:24
https://ria.ru/20200509/1571200551.html
Путин: грандиозные свершения ветеранов не измерить и не оплатить
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571105053_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2c669632b0c0533eb18fcbb8cc47dabc.jpg
РИА Новости

Путин: грандиозные свершения ветеранов не измерить и не оплатить

10:07 09.05.2020 (обновлено: 10:24 09.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Грандиозные свершения ветеранов Великой Отечественной войны никак не измерить и не оплатить, время не властно над их стальной силой духа, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения в связи с Днем Победы.
"Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему – священным. Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам наши отцы и матери, наши бабушки и дедушки. Сегодня мы остро чувствуем все величие их судеб, вспоминаем тех, кого уже нет с нами. С любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет. Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед великим поколением победителей", - сказал Путин.
"Они сделали для родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить, они спасли отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений. Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа", - подчеркнул президент.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
13200120
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75 лет Великой ПобедыРоссияВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Разве не с вашей подачи, Владимир Владимирович, все заслуги были монетизированы? Так что лукавите вы в своем подхалимаже.
9 мая, 10:51
Александра
1000003
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