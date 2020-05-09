Путин: грандиозные свершения ветеранов не измерить и не оплатить

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Грандиозные свершения ветеранов Великой Отечественной войны никак не измерить и не оплатить, время не властно над их стальной силой духа, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения в связи с Днем Победы.
"Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему – священным. Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам наши отцы и матери, наши бабушки и дедушки. Сегодня мы остро чувствуем все величие их судеб, вспоминаем тех, кого уже нет с нами. С любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет. Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед великим поколением победителей", - сказал Путин.
"Они сделали для родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить, они спасли отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений. Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа", - подчеркнул президент.