Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-09T10:06
https://ria.ru/20200509/1571200498.html
Синоптики рассказали погоде в Москве 9 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571039099_0:0:3012:1695_1036x0_80_0_0_e4660a94faa366b6579541818b111efb.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали погоде в Москве 9 мая

10:06 09.05.2020
4360
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Прохладная, пасмурная, местами дождливая погода ожидается в Москве в субботу, однако парад воздушной группы, скорее всего, состоится при таких метеоусловиях, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода будет в Москве определяться влиянием атмосферного фронта, связанного с циклоном над Воронежем, поэтому сохранится пасмурная погода, местами небольшой дождь, к югу и востоку его интенсивность больше, а к северу и западу - меньше, практически до нулевой вероятности. При этом ветер северных румбов, 4-9 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в столице ожидается плюс 13-15 градусов, в Подмосковье - плюс 11-16, что на 4-5 градусов прохладнее, чем положено по климатической норме. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба.
Ранее Тишковец заявил, что в столице прогнозируются сложные метеоусловия, поэтому вероятность безопасного группового пролета в такой ситуации - 50/50, и решение на пролет нужно будет принимать по фактической погоде.
Коронавирус
Вчера, 14:05Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
"Пока ничего не меняется, примерно тот же расклад. Я думаю, что, скорее всего, несмотря на то что метеоусловия сложные - десятибалльная сплошная облачность, местами небольшие дожди, но основной слой будет держаться на 500-800 метров, а поскольку пролет у нас идёт 150-450 метров - вертолеты и самолеты, то вероятность безопасного группового пролета в такой ситуации высокая", - сказал он, добавив, шансы на проведение авиапарада высоки.
"С учетом, что заход будет с северо-запада, а там погода намного лучше, буквально 150-170 километров вообще ясная. Если я вчера говорил, что 50 на 50, то сегодня сделал бы 60% на то, что парад должен состояться при таких метеоусловиях", - отметил Тишковец.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
7 мая, 06:2075 лет Великой Победы
Вильфанд предупредил о сильной жаре в российских регионах
000023
Обсудить 0
ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Главный храм Вооруженных сил России в парке Патриот
Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске
В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы
Украинская антарктическая станция Академик Вернадский
Украинский повар покончил с собой в Антарктиде
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
Георгий Гахария
Грузинский премьер объяснил отзыв посла из Киева
Автомобиль скорой помощи
В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса
Участники парада в Минске в честь 75-летия Победы
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Врачи
Названо самое опасное свойство коронавируса
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Крыму тренер ММА избил продавца после просьбы надеть маску
Генерал Майкл Флинн
Победа американского генерала открыла дорогу в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
16:18Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
Лента новостейМолния