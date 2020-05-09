Синоптики рассказали погоде в Москве 9 мая

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Прохладная, пасмурная, местами дождливая погода ожидается в Прохладная, пасмурная, местами дождливая погода ожидается в Москве в субботу, однако парад воздушной группы, скорее всего, состоится при таких метеоусловиях, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"Погода будет в Москве определяться влиянием атмосферного фронта, связанного с циклоном над Воронежем , поэтому сохранится пасмурная погода, местами небольшой дождь, к югу и востоку его интенсивность больше, а к северу и западу - меньше, практически до нулевой вероятности. При этом ветер северных румбов, 4-9 метров в секунду", - рассказал Тишковец.

По словам синоптика, в столице ожидается плюс 13-15 градусов, в Подмосковье - плюс 11-16, что на 4-5 градусов прохладнее, чем положено по климатической норме. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее Тишковец заявил, что в столице прогнозируются сложные метеоусловия, поэтому вероятность безопасного группового пролета в такой ситуации - 50/50, и решение на пролет нужно будет принимать по фактической погоде.

"Пока ничего не меняется, примерно тот же расклад. Я думаю, что, скорее всего, несмотря на то что метеоусловия сложные - десятибалльная сплошная облачность, местами небольшие дожди, но основной слой будет держаться на 500-800 метров, а поскольку пролет у нас идёт 150-450 метров - вертолеты и самолеты, то вероятность безопасного группового пролета в такой ситуации высокая", - сказал он, добавив, шансы на проведение авиапарада высоки.