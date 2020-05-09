В Тамбовской области за сутки у 90 человек подтвердили коронавирус

ВОРОНЕЖ, 9 мая - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области за сутки выросло на 90, среди новых заболевших - 16 детей от 2 до 15 лет, сообщила администрация региона.

"Из 90 подтверждённых: 37 мужчин, 37 женщин, 16 детей (девочки 2, 5, 10, 11, 12, 14, 15 лет, мальчики 3, 3, 3, 4, 5, 7, 7, 10, 10 лет). Возраст взрослых от 21 до 88 лет. Семеро прибыли из других регионов, 83 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 1221 (252 из них выздоровели: 149 выписаны из стационара, 103 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 3 летальных исхода)", - информирует обладминистрация.

За сутки были выписаны и сняты с учета на дому после выздоровления 56 пациентов.

На данный момент госпитализированы 390 человек, у 20 диагноз подтвержден, 58 - с подозрением, у девяти - отрицательный диагноз, а у 121 анализы в работе, из госпитализированных у 196 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2243 (из них подтверждённых случаев - 764, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3522. Выписано из больниц – 289. Всего обследованных лиц - 6444", - говорится в сообщении.