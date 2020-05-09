В больнице в Коммунарке лечатся более 330 пациентов

Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через воду

Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через воду

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.