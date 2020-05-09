В больнице в Коммунарке лечатся более 330 пациентов

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 330 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 55 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 30 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении состоят 332 пациента. Из них с диагнозом внебольничная пневмония - 327 пациентов. Коронавирус подтвержден у 198 пациентов. В ОРИТ находятся 55 пациентов, из них 30 - на ИВЛ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.