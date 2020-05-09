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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T13:01
https://ria.ru/20200509/1571198937.html
В Бельгии чтят память советских военных, заявил посол России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571209814_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_f2ba169a30056efdb5f537ff026e778f.jpg
РИА Новости

В Бельгии чтят память советских военных, заявил посол России

09:38 09.05.2020 (обновлено: 13:01 09.05.2020)
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© Фото предоставлено посольством России в БельгииМонумент советским воинам в Брюсселе
Монумент советским воинам в Брюсселе
© Фото предоставлено посольством России в Бельгии
Монумент советским воинам в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. В Бельгии понимают ключевую роль Советского Союза в победе над нацизмом и чтят память советских военных, сбежавших из нацистских лагерей и сражавшихся на территории этой страны, рассказал РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин.
"Здесь занимают в целом достойную позицию в том, что касается истории Второй мировой войны, причем на всех уровнях - федеральных, региональных властей, общественных организаций", - сказал российский дипломат.
Он напомнил, что Красная армия не сражалась на бельгийской территории, страну освобождали англо-американские союзники, но бельгийцы хорошо знают, что это было бы невозможно без ключевой роли, которую сыграл Советский Союз в разгроме гитлеровской военной машины.
"Об этом шла речь в сентябре прошлого года в ходе мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Бельгии от нацистской оккупации. В частности, на церемонии в Антверпене, проходившей в присутствии короля бельгийцев, был поднят российский флаг. В Льеже с гордостью говорили о побратимских связях с Волгоградом - городом российской воинской славы", - сказал Токовинин.
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По его словам, в Бельгии насчитывается более 300 захоронений советских военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны. "Многие из них, бежав из немецких лагерей, участвовали в составе отрядов Сопротивления в борьбе за освобождение Бельгии от нацисткой оккупации. Здесь помнят о подвигах Михаила Пекшева, Владимира Талды, Алексея Девяткина, Александра Шарова, Анатолия Шестопалова, Анатолия Степанова, Евгения Доценко, награжденного посмертно орденом Отечественной войны I степени, и многих других", - добавил российский посол.
При этом в Бельгии, по словам российского дипломата, "чтят память наших соотечественников, ставших для бельгийцев братьями по оружию". "Воздвигнуто немало памятников, увековечивших подвиг советских солдат и офицеров: в Брюсселе, в Генке, Льеже, Намюре, Спримоне и других местах", - добавил собеседник агентства.
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Он отметил, что с такими инициативами местные ветеранские организации выступают и в наше время. "В 2019 году были открыты мемориальная плита в коммуне Комблен-о-Пон в память о майоре Евгении Доценко, а также памятный знак, посвященный погибшим на территории Бельгии советским воинам, на кладбище коммуны Ребек", - рассказал дипломат.
Он сообщил, что дипломаты посольства России ежегодно совершают осмотр всех могил и при необходимости организуют проведение ремонтных работ. При этом представители бельгийских властей и местные жители помогают поддерживать места захоронений в хорошем состоянии.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыАлександр ТоковининЛьежВторая мировая война (1939-1945)БельгияАнтверпенВ мире
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