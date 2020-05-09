В Бельгии чтят память советских военных, заявил посол России

БРЮССЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. В Бельгии понимают ключевую роль Советского Союза в победе над нацизмом и чтят память советских военных, сбежавших из нацистских лагерей и сражавшихся на территории этой страны, рассказал РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин

"Здесь занимают в целом достойную позицию в том, что касается истории Второй мировой войны , причем на всех уровнях - федеральных, региональных властей, общественных организаций", - сказал российский дипломат.

Он напомнил, что Красная армия не сражалась на бельгийской территории, страну освобождали англо-американские союзники, но бельгийцы хорошо знают, что это было бы невозможно без ключевой роли, которую сыграл Советский Союз в разгроме гитлеровской военной машины.

"Об этом шла речь в сентябре прошлого года в ходе мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Бельгии от нацистской оккупации. В частности, на церемонии в Антверпене , проходившей в присутствии короля бельгийцев, был поднят российский флаг. В Льеже с гордостью говорили о побратимских связях с Волгоградом - городом российской воинской славы", - сказал Токовинин.

По его словам, в Бельгии насчитывается более 300 захоронений советских военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны. "Многие из них, бежав из немецких лагерей, участвовали в составе отрядов Сопротивления в борьбе за освобождение Бельгии от нацисткой оккупации. Здесь помнят о подвигах Михаила Пекшева, Владимира Талды, Алексея Девяткина, Александра Шарова, Анатолия Шестопалова, Анатолия Степанова, Евгения Доценко, награжденного посмертно орденом Отечественной войны I степени, и многих других", - добавил российский посол.

При этом в Бельгии, по словам российского дипломата, "чтят память наших соотечественников, ставших для бельгийцев братьями по оружию". "Воздвигнуто немало памятников, увековечивших подвиг советских солдат и офицеров: в Брюсселе , в Генке, Льеже, Намюре , Спримоне и других местах", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что с такими инициативами местные ветеранские организации выступают и в наше время. "В 2019 году были открыты мемориальная плита в коммуне Комблен-о-Пон в память о майоре Евгении Доценко, а также памятный знак, посвященный погибшим на территории Бельгии советским воинам, на кладбище коммуны Ребек", - рассказал дипломат.