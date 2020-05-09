Число заболевших COVID-19 в Саратовской области превысило тысячу человек

САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Число заболевших коронавирусной инфекцией в Саратовской области превысило 1 тысячу человек, из них выздоровели уже 233, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

К 8 мая в области 16 пациентов с COVID-19 скончались.

"На 9.00 (8.00 мск) 9 мая в регионе зарегистрировано 57 (новых) заболевших. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 составляет в Саратовской области 1007 человек. Выздоровело с начала эпидемии 233 человека, за сутки - 37 человек", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

По данным штаба, 10 новых случаев COVID-19 выявили в Саратове, шесть - в Краснокутском, пять - в Энгельсском, по четыре - в Ершовском и Хвалынском, по три - в Аткарском, Марксовском, Питерском и Ровенском, по два - в Озинском и Пугачевском, а также по одному еще в 12 районах области.

"Среди заболевших 29 человек с внебольничной пневмонией, 15 контактных, 13 прибывших из Москвы с признаками ОРВИ. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три человека; 15-17 лет - один; 20-29 лет - два; 30-39 лет - пять; 40-49 лет - 17; 50-59 лет - 15; 60 и старше - 14 человек. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.

Власти региона до 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.