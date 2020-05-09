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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T09:50
https://ria.ru/20200509/1571198818.html
Число заболевших COVID-19 в Саратовской области превысило тысячу человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_ee325eed766ba9e1797ca4ae627b8914.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в Саратовской области превысило тысячу человек

09:36 09.05.2020 (обновлено: 09:50 09.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Саратовской области превысило 1 тысячу человек, из них выздоровели уже 233, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
К 8 мая в области 16 пациентов с COVID-19 скончались.
"На 9.00 (8.00 мск) 9 мая в регионе зарегистрировано 57 (новых) заболевших. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 составляет в Саратовской области 1007 человек. Выздоровело с начала эпидемии 233 человека, за сутки - 37 человек", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
По данным штаба, 10 новых случаев COVID-19 выявили в Саратове, шесть - в Краснокутском, пять - в Энгельсском, по четыре - в Ершовском и Хвалынском, по три - в Аткарском, Марксовском, Питерском и Ровенском, по два - в Озинском и Пугачевском, а также по одному еще в 12 районах области.
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"Среди заболевших 29 человек с внебольничной пневмонией, 15 контактных, 13 прибывших из Москвы с признаками ОРВИ. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три человека; 15-17 лет - один; 20-29 лет - два; 30-39 лет - пять; 40-49 лет - 17; 50-59 лет - 15; 60 и старше - 14 человек. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.
Власти региона до 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
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