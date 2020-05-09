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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T09:26
https://ria.ru/20200509/1571198652.html
СМИ: личная помощница дочери Трампа заразилась коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_56af711510bae5ef2b32935efac12e33.jpg
РИА Новости

СМИ: личная помощница дочери Трампа заразилась коронавирусом

09:26 09.05.2020
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CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Коронавирус диагностирован у личной помощницы дочери американского президента Иванки Трамп, последнее время она работала удаленно, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник издания подчеркнул, что помощница, которая работает как частное лицо, несколько недель не встречалась с дочерью президента. Почти два месяца она работает в дистанционном режиме, и тест ей сделали исходя из мер предосторожности. Синдромов коронавируса у нее не наблюдается. По результатам теста в пятницу, у Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера коронавирус не выявлен.
Машина службы скорой помощи в США
08:15Распространение нового коронавируса
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Ранее сообщалось, что в пятницу коронавирус был обнаружен у пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса, а в четверг - у члена окружения президента Дональда Трампа. Трамп и Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в США. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные о пандемии коронавируса, число заболевших COVID–19 в США превысило 1,2 миллиона человек, более 77 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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