СМИ: личная помощница дочери Трампа заразилась коронавирусом

Собеседник издания подчеркнул, что помощница, которая работает как частное лицо, несколько недель не встречалась с дочерью президента. Почти два месяца она работает в дистанционном режиме, и тест ей сделали исходя из мер предосторожности. Синдромов коронавируса у нее не наблюдается. По результатам теста в пятницу, у Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера коронавирус не выявлен.

Ранее сообщалось, что в пятницу коронавирус был обнаружен у пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса, а в четверг - у члена окружения президента Дональда Трампа. Трамп и Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в США. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные о пандемии коронавируса, число заболевших COVID–19 в США превысило 1,2 миллиона человек, более 77 тысяч скончались.