Роспотребнадзор рассказал, можно ли заразиться COVID-19, выбрасывая мусор

"При соблюдении всех требований безопасности жители при утилизации мусора не имеют риска инфицирования", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что важно упаковывать мусор в двойные мусорные пакеты и герметично их завязывать. Во время выбрасывания нельзя прикасаться к контейнерам, а вернувшись домой следует обязательно помыть руки, подчеркнули в пресс-службе.