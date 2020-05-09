Роспотребнадзор рассказал, можно ли заразиться COVID-19, выбрасывая мусор

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Риска заразиться коронавирусом, выбрасывая мусор, при соблюдении требований безопасности нет, главное - не прикасаться к контейнерами и помыть руки по возвращении домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"При соблюдении всех требований безопасности жители при утилизации мусора не имеют риска инфицирования", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что важно упаковывать мусор в двойные мусорные пакеты и герметично их завязывать. Во время выбрасывания нельзя прикасаться к контейнерам, а вернувшись домой следует обязательно помыть руки, подчеркнули в пресс-службе.
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