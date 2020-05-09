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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T09:22
https://ria.ru/20200509/1571198534.html
Роспотребнадзор рассказал, можно ли заразиться COVID-19, выбрасывая мусор
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159174_0:83:3042:1794_1036x0_80_0_0_6ecd443c9219e2e32e3a32cade2e24e3.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, можно ли заразиться COVID-19, выбрасывая мусор

09:22 09.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Риска заразиться коронавирусом, выбрасывая мусор, при соблюдении требований безопасности нет, главное - не прикасаться к контейнерами и помыть руки по возвращении домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"При соблюдении всех требований безопасности жители при утилизации мусора не имеют риска инфицирования", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что важно упаковывать мусор в двойные мусорные пакеты и герметично их завязывать. Во время выбрасывания нельзя прикасаться к контейнерам, а вернувшись домой следует обязательно помыть руки, подчеркнули в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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