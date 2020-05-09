В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус

Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 5,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 242 тысячи человек, сообщила пресс-служба Более 5,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 242 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора

"В РФ проведено более 5,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 242 тысячи человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в России провели 234 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.

В России общее число заболевших составляет 165 929 человек, всего скончались от болезни 1537, выздоровели 21 327.