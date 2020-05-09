Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве

КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания, передает в субботу офис главы государства.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что массовых мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы на Украине не будет из-за угрозы распространения коронавируса, местным властям поручено индивидуально поздравить ветеранов. Парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что решение кабмина не проводить официальные торжества в День Победы – это проявление неуважения к ветеранам и памяти о подвигах своего народа.

"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы к Вечному огню, в столичном парке Вечной Славы", - сообщила пресс-служба в Telegram.

Глава государства также посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" в Закарпатской области с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце", - цитирует Зеленского пресс-служба.

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая. Кабмин Украины накануне продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер.