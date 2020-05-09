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75 лет Великой Победы
2020-05-09T11:36
https://ria.ru/20200509/1571198246.html
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564818113_0:169:3042:1880_1036x0_80_0_0_31f2cf06fc4bfec75a14e601a0ea3787.jpg
РИА Новости

Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве

09:14 09.05.2020 (обновлено: 11:36 09.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания, передает в субботу офис главы государства.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что массовых мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы на Украине не будет из-за угрозы распространения коронавируса, местным властям поручено индивидуально поздравить ветеранов. Парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что решение кабмина не проводить официальные торжества в День Победы – это проявление неуважения к ветеранам и памяти о подвигах своего народа.
"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы к Вечному огню, в столичном парке Вечной Славы", - сообщила пресс-служба в Telegram.
Глава государства также посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" в Закарпатской области с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.
Мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине
Вчера, 11:0775 лет Великой Победы
Посол Украины отдельно возложил венки к мемориалу в Берлине
"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце", - цитирует Зеленского пресс-служба.
На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая. Кабмин Украины накануне продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер.
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75 лет Великой ПобедыДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19День ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В обращении Зеленский говорил об украинских солдата,слово "советские" побоялся сказать
9 мая, 09:35
Павел Картасиди
1410130
Глава государства также посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" в Закарпатской области с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне." Глазам не верю! В последние годы на Украине, наоборот, в основном чествовали как раз тех, кто этим нацистским оккупантам прислуживал.
9 мая, 10:06
АНДРЕЙ КОННИН
1700001
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