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2020-05-09T09:08
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В Башкирии возбудили дело после пожара с шестью погибшими
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РИА Новости

В Башкирии возбудили дело после пожара с шестью погибшими

09:08 09.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
УФА, 9 мая - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек в жилом доме на территории тепличного комплекса, сообщает следственное управление СКР по региону.
Ранее МЧС РФ сообщал, что утром 9 мая при пожаре в частном доме на территории тепличного комплекса в деревне Тимирово в Туймазинском районе погибли шесть человек, один пострадал.
"Туймазинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Башкирии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщает башкирский следком.
Ведомство информирует, что пострадавший мужчина получил ожоги и был госпитализирован. Личности погибших устанавливаются.
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"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности в тепличном комплексе, будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении следственных органов.
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Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Туймазинский районПроисшествия
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