В Башкирии возбудили дело после пожара с шестью погибшими

УФА, 9 мая - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек в жилом доме на территории тепличного комплекса, сообщает следственное управление СКР по региону.

"Туймазинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Башкирии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщает башкирский следком.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности в тепличном комплексе, будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении следственных органов.