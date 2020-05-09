Память о Победе люди должны хранить в сердцах, заявил премьер Молдавии

КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику заявил, что 75 лет назад закончилась одна из самых кровавых войн в истории человечества, поэтому люди должны хранить в сердцах память о Победе в Великой Отечественной войне, чтобы ценить мир.
Официальные лица Молдавии в субботу приняли участие в церемонии возложения цветов, посвященной Дню победы и памяти героев, павших за независимость родины, на Мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе.
"Хочу поздравить всех с Днем Победы, 75 лет назад закончилась самая кровавая война в истории человечества, война, которая забрала жизни более 50 миллионов людей, их жизнь была возложена на алтарь ради человечества, ради мира. Нужно помнить об этом, сохранить это в своем сердце и не забывать никогда. Мир — это самое важное, что есть для людей", - сказал Кику журналистам.
В этом году из-за пандемии коронавируса День Победы в Молдавии отмечают без массовых мероприятий, их решено перенести на 24 августа — День освобождения Молдавии от фашизма.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 400 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя СССР.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.