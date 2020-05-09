Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T09:07
https://ria.ru/20200509/1571198021.html
Память о Победе люди должны хранить в сердцах, заявил премьер Молдавии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156106/84/1561068424_0:0:2810:1580_1036x0_80_0_0_38d9861afd5d0b093a22874e6b01d331.jpg
РИА Новости

Память о Победе люди должны хранить в сердцах, заявил премьер Молдавии

09:07 09.05.2020
155
© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
Премьер-министр Молдавии Ион Кику. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику заявил, что 75 лет назад закончилась одна из самых кровавых войн в истории человечества, поэтому люди должны хранить в сердцах память о Победе в Великой Отечественной войне, чтобы ценить мир.
Официальные лица Молдавии в субботу приняли участие в церемонии возложения цветов, посвященной Дню победы и памяти героев, павших за независимость родины, на Мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе.
"Хочу поздравить всех с Днем Победы, 75 лет назад закончилась самая кровавая война в истории человечества, война, которая забрала жизни более 50 миллионов людей, их жизнь была возложена на алтарь ради человечества, ради мира. Нужно помнить об этом, сохранить это в своем сердце и не забывать никогда. Мир — это самое важное, что есть для людей", - сказал Кику журналистам.
В этом году из-за пандемии коронавируса День Победы в Молдавии отмечают без массовых мероприятий, их решено перенести на 24 августа — День освобождения Молдавии от фашизма.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 400 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя СССР.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ноябрь 1944 года
08:1075 лет Великой Победы
Жители Украины рассказали, как узнали о Победе СССР в 1945 году
300001
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыКоронавирус COVID-19Ион КикуМолдавияКишиневВ мире
Рекомендуем
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон назвал юбилей Победы важным днем для всего человечества
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный
Спикер парламента Молдавии призвала сохранять память о ветеранах
Медицинские работники в Филадельфии
Глава медицинского регулятора США находится на карантине
Памятник в Краснодаре, посвященный студентам и преподавателям КубГТУ, которые погибли во время войны
Священник, раввин и муфтий отметили единство верующих в СССР во время ВОВ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов с 75-летием Победы
Кадры с места пожара в Хабаровском крае
В Хабаровском крае произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН заявил о готовности посетить Россию после окончания пандемии
Монумент советским воинам в Брюсселе
В Бельгии чтят память советских военных, заявил посол России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Вид на город Магадан
В Магадане открыли монумент "Героям Алсиба"
Женщины в защитных масках отдыхают в сквере на проспекте Независимости в Минске
Правительство Белоруссии разрешило экспорт бинтов, ваты, марли и масок
Освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ноябрь 1944 года
Жители Украины рассказали, как узнали о Победе СССР в 1945 году
Тяжелый транспортный самолет Ил-76 на репетиции воздушной части парада Победы
Летчики ЗВО примут участие в акции "Воздушный Бессмертный полк"
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Молдавская оппозиция хочет создать антиправительственный блок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме прокомментировали планы Зеленского установить колокол в Крыму
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
16:18Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
Лента новостейМолния