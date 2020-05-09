Память о Победе люди должны хранить в сердцах, заявил премьер Молдавии

"Хочу поздравить всех с Днем Победы, 75 лет назад закончилась самая кровавая война в истории человечества, война, которая забрала жизни более 50 миллионов людей, их жизнь была возложена на алтарь ради человечества, ради мира. Нужно помнить об этом, сохранить это в своем сердце и не забывать никогда. Мир — это самое важное, что есть для людей", - сказал Кику журналистам.