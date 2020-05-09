В Хабаровском крае произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отходы деревообработки загорелись на площади 2 тысячи квадратных метров на территории коммерческого предприятия в поселке Лесозавод в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На открытой площадке происходит горение отходов от деревообрабатывающего производства. По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 2 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тушение пожара осложняют высокая температура горения пиломатериалов, а также глубина залегания очагов. Информация о пострадавших не поступала.