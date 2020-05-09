В Хабаровском крае произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

"На открытой площадке происходит горение отходов от деревообрабатывающего производства. По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 2 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

В Башкирии возбудили дело после пожара с шестью погибшими

В Башкирии возбудили дело после пожара с шестью погибшими

По его словам, тушение пожара осложняют высокая температура горения пиломатериалов, а также глубина залегания очагов. Информация о пострадавших не поступала.