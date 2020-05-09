2020-05-09T10:22
2020-05-09T10:22
https://ria.ru/20200509/1571197806.html
Авиационный парад в Москве. Прямая трансляция
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Авиационный парад в Москве. Прямая трансляция
В Москве проходит авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов.
2020-05-09T10:22
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=26651349&type=mp4
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PT9M31S
Авиационный парад в Москве. Прямая трансляция
В Москве проходит авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов.