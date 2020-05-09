Спикер парламента Молдавии призвала сохранять память о ветеранах

"Этот день очень важен для всех, кто был освобожден от фашизма, мы не должны никогда забывать о тех, кто дал нам мир, голубое небо над головой, в том числе и сегодня. Мы не должны забывать о наших ветеранах, нужно сохранить память, в том числе при помощи Дня Победы, эта память нужна нам, тем, кто живет на этой земле, мы должны передать эту память детям", - сказала Гречаный журналистам.