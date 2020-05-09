Спикер парламента Молдавии призвала сохранять память о ветеранах

КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаный заявила, что День Победы — это возможность сохранить память о ветеранах и об освобождении от фашизма.
Официальные лица Молдавии в субботу приняли участие в церемонии возложения цветов, посвященной Дню Победы и памяти героев, павших за независимость родины, на Мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе.
"Этот день очень важен для всех, кто был освобожден от фашизма, мы не должны никогда забывать о тех, кто дал нам мир, голубое небо над головой, в том числе и сегодня. Мы не должны забывать о наших ветеранах, нужно сохранить память, в том числе при помощи Дня Победы, эта память нужна нам, тем, кто живет на этой земле, мы должны передать эту память детям", - сказала Гречаный журналистам.
В этом году из-за пандемии коронавируса День Победы в Молдавии отмечают без массовых мероприятий, их решено перенести на 24 августа — День освобождения Молдавии от фашизма.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 400 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя СССР.