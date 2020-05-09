Додон назвал юбилей Победы важным днем для всего человечества

Президент вместе с другими официальными лицами в субботу принял участие в церемонии, посвященной Дню победы и памяти героев, павших за независимость родины, на Мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе

"Сегодня очень важный день для страны и для всего человечества - 75 лет победы в Великой Отечественной войне, в этой войне приняли участие более 400 тысяч молдавских граждан, по официальным данным около 100 тысяч из них погибли. Я хочу обратиться ко всем гражданам Молдавии — нужно помнить, не забывать героические поступки наших дедов", - сказал Додон журналистам.

Президент пожелал здоровья ветеранам, которые каждый день своим мужеством подают всем пример.

Вместе с Додоном в церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие официальные лица страны, в том числе премьер Ион Кику и спикер парламента Зинаида Гречаный . В этом году из-за пандемии коронавируса День Победы в Молдавии отмечают без массовых мероприятий, их решено перенести на 24 августа — День освобождения Молдавии от фашизма.

"Несмотря на пандемию, группы из двух-трех человек могут прийти на мемориал, а также к памятникам в других населенных пунктах, чтобы почтить память погибших", - подчеркнул Додон.