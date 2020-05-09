Додон назвал юбилей Победы важным днем для всего человечества

КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что День Победы в этом году, когда отмечается 75-летие окончания Великой Отечественной войны, — это важная дата для всего человечества.
Президент вместе с другими официальными лицами в субботу принял участие в церемонии, посвященной Дню победы и памяти героев, павших за независимость родины, на Мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе.
"Сегодня очень важный день для страны и для всего человечества - 75 лет победы в Великой Отечественной войне, в этой войне приняли участие более 400 тысяч молдавских граждан, по официальным данным около 100 тысяч из них погибли. Я хочу обратиться ко всем гражданам Молдавии — нужно помнить, не забывать героические поступки наших дедов", - сказал Додон журналистам.
Президент пожелал здоровья ветеранам, которые каждый день своим мужеством подают всем пример.
Вместе с Додоном в церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие официальные лица страны, в том числе премьер Ион Кику и спикер парламента Зинаида Гречаный. В этом году из-за пандемии коронавируса День Победы в Молдавии отмечают без массовых мероприятий, их решено перенести на 24 августа — День освобождения Молдавии от фашизма.
"Несмотря на пандемию, группы из двух-трех человек могут прийти на мемориал, а также к памятникам в других населенных пунктах, чтобы почтить память погибших", - подчеркнул Додон.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 400 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя СССР.