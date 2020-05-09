Число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 931

Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии

Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии

БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии достигло 931, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 9 мая 2020 года по республике зарегистрировано 25 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых зараженных пять медицинских работников.

Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 931, из которых 231 - медработники. Скончались 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 658 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 63 тысяч тестов на коронавирус.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения сроком до 10 мая.