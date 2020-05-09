Число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 931

БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии достигло 931, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 9 мая 2020 года по республике зарегистрировано 25 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных пять медицинских работников.
Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 931, из которых 231 - медработники. Скончались 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 658 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 63 тысяч тестов на коронавирус.
В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения сроком до 10 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.